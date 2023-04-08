Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi gerçekleştirdi.
Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu. Ak Parti, Cumhur İttifakı’nda 2. sırada yer alırken CHP de Millet İttifakı’nda 4. sırada yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi işlerken; seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu.
Kura çekiminin yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu’nda parti temsilcileri hazır bulundu.
Yapılan kura çekimi sonucu;
Yeni Türkiye Partisi – 1. sıra
Türkiye Değişim Partisi (TDP) – 2. sıra
Millet Partisi – 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi – 4. sıra
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI – 5. sıra
Genç Parti – 6. sıra
Memleket Partisi – 7. sıra
CUMHUR İTTİFAKI – 8. sıra
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI – 9. sıra
Büyük Türkiye Partisi – 10. sıra
Adalet Birlik Partisi – 11. sıra
Anavatan Partisi – 12. sıra
Yenilik Partisi – 13. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) – 14. sıra
Milli Yol Partisi – 15. sıra
Vatan Partisi – 16. sıra
Güç Birliği Partisi – 17. sıra
MİLLET İTTİFAKI – 18. sıra
ATA İTTİFAKI – 19. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) – 20. sıra