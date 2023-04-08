Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi gerçekleştirdi.

Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu. Ak Parti, Cumhur İttifakı’nda 2. sırada yer alırken CHP de Millet İttifakı’nda 4. sırada yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi işlerken; seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu.

Kura çekiminin yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu’nda parti temsilcileri hazır bulundu.

Yapılan kura çekimi sonucu;

Yeni Türkiye Partisi – 1. sıra

Türkiye Değişim Partisi (TDP) – 2. sıra

Millet Partisi – 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi – 4. sıra

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI – 5. sıra

Genç Parti – 6. sıra

Memleket Partisi – 7. sıra

CUMHUR İTTİFAKI – 8. sıra

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI – 9. sıra

Büyük Türkiye Partisi – 10. sıra

Adalet Birlik Partisi – 11. sıra

Anavatan Partisi – 12. sıra

Yenilik Partisi – 13. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) – 14. sıra

Milli Yol Partisi – 15. sıra

Vatan Partisi – 16. sıra

Güç Birliği Partisi – 17. sıra

MİLLET İTTİFAKI – 18. sıra

ATA İTTİFAKI – 19. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) – 20. sıra