“Paşa” 1 Ton 150 Kilogramdır

1 TON 150 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ PAŞA SATIŞTA

Çorum – Çorum’da besicilik yapan bir vatandaşın titizlikle yetiştirdiği 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki “Paşa”, 380 bin TL’ye yeni bir alıcı bekliyor. Çiftçi İbrahim Işık, “Paşa” isimli tosunuyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Işık’ın beslediği diğer kurbanlık hayvanlar da 1 ton 150 kilograma kadar ulaşmışken, bir diğeri 1 ton 50 kilogram ağırlığında. “Paşa”, fiyatıyla da çoğu kişinin ilgisini çekiyor.

HAYVANLARINI DOĞAL YÖNTEMLERLE BESLİYOR

Gözde hayvanlarına büyük bir özen gösterdiğini belirten İbrahim Işık, “Hayvanlarımızı yonca, yulaf, arpa ve kaba yemle besleme yapıyoruz. Fiyat konusunu pek dile getirmek istemesem de soranlar oluyor. Sosyal medya ve telefon aracılığıyla bilgi almak isteyenler de var. Bu hayvanımıza 380 bin TL diyoruz. Tabii ki pazarlık sünnettir, gelen müşterilerimizle kurbanlık başında görüşüyoruz. Diğer Paşamızın satıldığını da belirtmek isterim. Ankara’daki alıcı, sosyal medyadan bizi bulup iletişime geçti. Pazarlığımızı o şekilde gerçekleştirdik. Bu paşamız ise nasip olursa hala duruyor” şeklinde konuştu.

ÇOBANIN EMEĞİ BÜYÜK

Hayvanlarına büyük bir emekle baktıklarını vurgulayan Işık, “Biz de bu işin içindeyiz ama asıl emek çobanımızdan geliyor. Sağ olsun, o bizden daha fazla ilgi gösteriyor. Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ama çobanlarımızın emeği gerçekten çok fazla. Kurban döneminde ortalama 80 baş hayvanımız oluyor ve bu hayvanları bir yıl öncesinden yaylaya çıkarıyoruz. Dört ay boyunca yaylada otlatıyor, güneş ve yeşillikten faydalandırıyoruz. Ardından besiye sokuyoruz ve yaklaşık 1 yıl boyunca besi yapıyoruz” dedi. Ayrıca, bazı büyük hayvanları farklı alıcılara hisse şeklinde satış gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.