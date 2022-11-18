Pasaport ücretlerine zam geliyor

Her sene belirlenen Yeniden Değerleme oranı bu yıl yüzde 123 oldu.

Pasaport harçlarına büyük zam yolda. Her sene belirlenen Yeniden Değerleme oranı bu yıl yüzde 123 oldu.

Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor ancak yetkisini kullanmaması halinde 4-10 yıllık pasaport ücreti bin 478 TL’den 3 bin 295 TL’ye yükselebilecek.

2023’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 36 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 123 ile rekor kırdı. Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

Pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Sözcü’nün haberine göre, 6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 olabilecek. Aradaki fark ise 380,35 olacak.

1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 olabilecek. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek.

2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 olabilecek. Aradaki fark ise 907,72 olacak.

3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 olabilecek. Aradaki fark ise 1.289,54 olacak.

4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 olabilecek. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.