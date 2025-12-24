Pasaport Ve Diğer Resmi Evrak Bedelleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü, önemli bir genel tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Yapılan düzenlemeye göre; pasaport, sürücü belgesi ve aile cüzdanı gibi değerli kağıtlar için 2026 yılında yüzde 19 oranında bir artırma gerçekleşecek. Bu artış, aynı dönemde belirlenen yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme oranının oldukça altında kalmış oldu. Tebliğ doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları ve araç tescil belgeleri gibi birçok resmi evrak için alınacak ücretler güncellendi.

PASAPORT BEDELİ GÜNCELLENDİ

2026 yılında geçerli olacak değerli kağıtların satış bedelleri arasında noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto ve vekaletname bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli ise 964 lira olarak belirlendi.

KİMLİK KARTI VE DİĞER BELGELERİN ÜCRETLERİ

Kanuni bildirim süresi dışında düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 220 lira, kayıp olan kimlik kartları için ise 440 lira ödenecek. Aile cüzdanı bedeli 1202 lira, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri için her bir çek yaprağı 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 964 lira olarak belirlenmiştir. Belirlenen oran, yeniden değerleme oranının altında kalmasına rağmen, tebliğin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.