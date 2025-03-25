Pasaportsuz Pilot Nedeniyle Uçak Geri Döndü

ABD’DEN ŞANGHAİ’YE UÇUŞ İPTALİ

ABD’nin Los Angeles kentinden gerçekleştirilen bir uçuş, pilotlardan birinin pasaportunu yanına almadığı tespit edilince geri dönmek durumunda kaldı. United Airlines’tan UA 198 sefer sayılı uçak, cumartesi günü yerel saatle 14.00’te 257 yolcu ve 13 mürettebatla Los Angeles Havalimanı’ndan havalandı ve Pasifik Okyanusu üzerinde kuzeybatıya doğru Şanghay yönünde ilerlemeye başladı.

GİDİŞİNDEN İKİ SAAT SONRA GERİ DÖNDÜ

Uçak, FlightAware kaynaklarına göre yaklaşık iki saatlik bir uçuşun ardından geri dönerek San Francisco Havalimanı’na yönlendirildi. Yerel saatle 17.00 civarında iniş yapan uçak, yeni bir mürettebat ile birlikte saat 21.00 sularında tekrar havalandı ve planlanandan yaklaşık 6 saat sonra Şanghay’a vardı. Uçakta bulunan yolculardan biri olan Yang Shuhan, pilotun interkomdan “çok sinirli bir sesle pasaportunu unuttuğunu” ilettiğini belirtti.

PİLOTUN PASAPORTU YANINDA DEĞİLDİ

United Airlines, yaptığı açıklamada “Pilotun pasaportu uçakta yoktu. Müşterilerimizi o akşam varış noktalarına götürmek üzere yeni bir ekip ayarladık. Müşterilerimize yemek kuponları ve tazminat sağlandı” dedi. Bu tür olayların, yolcuların seyahatlerini olumsuz etkileyebileceği gerçeği göz önüne alındığında, ilgili önlemlerin artırılması gerektiği bir konu.