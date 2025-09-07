Haberler

Pasinler’de Çatı Çöktü, 3 Ölü

İKİ KİŞİ YARALANDI

Erzurum’un Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi’nde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, çökmenin nedeni henüz tespit edilemedi. Olay esnasında çöken çatının altında kalan 5 kişi, olay yerinde görev yapan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile enkaz altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak detaylı bir inceleme gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Haberler

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.