Pasinler’de Çatı Çöktü, 3 Ölü

İKİ KİŞİ YARALANDI

Erzurum’un Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi’nde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, çökmenin nedeni henüz tespit edilemedi. Olay esnasında çöken çatının altında kalan 5 kişi, olay yerinde görev yapan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile enkaz altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak detaylı bir inceleme gerçekleştiriliyor.