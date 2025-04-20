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Pasinler’de Polis Dolandırıcılığa Dikkat Edin!

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARILAR

Erzurum’un Pasinler ilçesinde polis, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda bilgilendiriyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Açıklamada, “Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz vatandaşlarımıza Dolandırıcılık konusunda bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtarak bilgilendirme faaliyetinde bulunmuşlardır ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimiz Pasinler Anadolu Lisesinde 61 Mahalle Muhtarına yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’ verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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