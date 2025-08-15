Haberler

Pasinler’de Traktör Altında Çocuk Vefat Etti

TRAKTÖR ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’un Pasinler ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bir çocuk yaşamını yitirdi. 5 yaşındaki Ravza E., Büyükdere Mahallesi’nde babası Ahmet E’nin kullandığı 58 ZA 894 plakalı traktörden düştükten sonra traktörün altında kalıyor.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit ediyor. Hayatını kaybeden Ravza E.’nin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk ediliyor.

ÖNEMLİ

