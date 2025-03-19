Paşinyan Azerbaycan’la Barışa Hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını duyurdu. Sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Paşinyan, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağı kabul edildi ve imzalanmayı bekliyor. Kabul edilen tasarının altına imzamı atmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

BARIŞ ANLAŞMASI ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart’ta gerçekleştirilen 12. Küresel Bakü Forumu’nda, Ermenistan ile barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ve müzakere sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bayramov, “Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bir sonraki aşamada Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu, anlaşmanın imzalanması için değişmeyecek bir şarttır. Ayrıca Minsk Grubu ve kalıntılarının tasfiye edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERE HAZIRLIK YAPIYOR

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanacağı tarih ve yer konusunda müzakerelere başlamaya hazır olduklarını bildirdi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına önemli bir adımı temsil ediyor.