Paşinyan: Ermeni Soykırımı Önceliklerimizde Değil

YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da Türk gazetecilere yaptığı açıklamalarla Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde yeni bir döneme işaret etti. Paşinyan, “Resmi tutumumuz, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika önceliklerimiz arasında yer almadığıdır” diye belirtti. Ermeni diasporasına da seslenen Paşinyan, uzaktaki bir ülkenin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasının Ermenistan devleti ve halkına güvenlik, refah ve barış getirmediğini vurguladı. Bu açıklama, iki ülke arasında “soykırım” düğümünün çözülebileceği şeklinde yorumlandı.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ve Ermenistan, 2021 yılında ilişkilerde “normalleşmeye” karar vermişti. Bu süreçte karşılıklı atanan özel temsilciler aracılığıyla diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve sınırların açılması gibi müzakerelere başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Paşinyan, bu süre içerisinde iki kez yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Paşinyan, Erdoğan’ın Mayıs 2023 seçimleri sonrası düzenlenen yemin törenine katılmak amacıyla Ankara’ya da gitti. Ancak her iki tarafın 1915 olaylarını farklı şekillerde tanımlaması, ilişkilerdeki sorunları sürdürüyor.

GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ AYIRMAK

Paşinyan, Türk gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede 1915 olayları hakkında şu ifadeleri kullandı: “Benim temel mesajım şu: Hem Ermenistan’da konuşurken hem de diasporadaki yurttaşlarımızla konuşurken, tarih ile bugünü birbirinden ayırmamız gerektiğini vurguluyorum. ‘Tarihi ve bugünü aynı şekilde algılayamayız, çünkü bugün bugündür, tarih ise tarihtir.'” Ayrıca, bu tartışmaların hem Ermenistan’da hem de diasporada olgunlaştığını belirtti.

GERÇEK ERMENİSTAN VURGUSU

Ermenistan Başbakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerde 1915 olaylarından kaynaklanan tıkanıklıkları aşmak için yeni bir bakış açısı sunuyor. Paşinyan, bunu “Gerçek Ermenistan” tanımıyla ifade ediyor. Bu kavram, başta diaspora ve muhafazakar grupların kullandığı “tarihi Ermenistan” kavramına karşı geliştirildi. Paşinyan’ın “Gerçek Ermenistan” tanımı, Ermenistan halkının mevcut sınırları içindeki devlete sahip çıkmasına yönelik bir çağrı içeriyor.

TÜRKİYE İLE DİYALOĞUN ÖNEMİ

Ankara’daki diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin “önkoşulsuz” başladığını, Paşinyan’ın bu süreçte soykırım konusunu masaya getirmeyerek diyaloğun sürmesini sağladığını anımsatıyor. Paşinyan’ın anayasa değişikliği konusundaki yaklaşımı da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Ermenistan anayasası, 1915 olaylarının uluslararası alanda tanınması çabalarının desteklenmesini öngörüyor. Paşinyan’ın bu açıklaması sonrası, Ermenistan anayasasında bu deklarasyonun yer alıp almayacağı merak ediliyor. Ancak tarafların 1915 olaylarını farklı değerlendirmeye devam edeceği ve zaman zaman bu konunun gerilim yaratma potansiyelinin kalıcı olduğu unutulmamalı.