Paşinyan’ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahası Geçti

Azerbaycan-Ermenistan Zirvesinde Tarihi Anlaşma

ERİŞİM İZİNİ ALDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için tarihi bir imza atıldı. Zirve sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yumuşama devam ediyor. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Azerbaycan’dan Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçişi talep ettiklerini ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını duyurdu.

BARIŞA YÖNELİK ADIMLAR

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başlayan yurtdışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye geri döndüğünü belirtti. Bu durumu, bölgede ulaşım hatlarının açılması ve barış gündeminin ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını da hatırlattı.