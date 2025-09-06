Paşinyan’ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasından Geçti

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ZİRVESİ VE BARİŞ SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ev sahipliğinde gerçekleştirilen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için önemli bir imza atıldı. Bu tarihi buluşma sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerdeki yumuşama devam ediyor.

ERMENİSTAN’IN HAVA SAHASINA İZİN VERİLDİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada Azerbaycan’dan Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçişi talep ettiklerini ve bu talebe olumlu cevap alındığını duyurdu.

BARİŞ ORTAMINA DOĞRU ATILAN ADIMLAR

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başlayan yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye geri döndüğünü kaydetti. Bu durumu bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşması açısından pratik bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının uzun bir süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını da hatırlattı.