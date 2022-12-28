Paşinyan, Putin’e çattı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan’la yaşanan soruna değindi ve Rusya Federasyonu Vladimir Putin’e çattı.

Ermenistan’la Hankendi’yi bağlayan tek güzergah olan Laçın Koridoru’nda gerilim tırmandı, Azerbaycan Ermenilerin izinsiz çıkardığı madenlere erişim istiyor. St. Petersburg’da ise hassas bir buluşma gerçekleşti.

Tarih 27 Eylül 2020. Cephe hattında dinmeyen silah sesleri yerini büyük bir çarpışmaya bıraktı. Yalnızca 44 günde Azerbaycan Ermenistan’ı bozguna uğrattı, yaklaşık 30 yıl işgal altında tutulan Dağlık Karabağ’ın büyük kısmı kurtarıldı. Güney Kafkasya’da büyük bir kırılmayı beraberinde getiren Azerbaycan’ın zaferinde Türkiye’nin dünyaca ünlü silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2’ler başroldeydi.

Ateşkes anlaşmasıyla birlikte Dağlık Karabağ’a Rus barış gücü askerleri konuşlandırıldı. Ancak bugüne kadar Kasım 2021 ve Eylül 2022’de ciddi ateşkes ihlalleri yaşandı, çatışmalarda onlarca asker hayatını kaybetti.

Aralık 2022’ye gelindiğinde ise, Bakü yönetimi Ermenilerin izinsiz şekilde işlettiği madenlerin yol açtığı çevre katliamını araştırmak istedi. Azerbaycan’ın gönderdiği uzman ekiplerin bölgeye girişine ise, Ermeniler izin vermedi. Bunun üzerine, Azerbaycanlı çevreciler Laçın Koridoru üstünde gösterilere başladı. Laçın Koridoru, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek bağlantı güzergahı.

Laçın ve Şuşa’daki çevre protestoları üçüncü haftasına girerken, buna karşılık Hankendi’deki Ermeniler şehir meydanında dev bir Ermenistan bayrağı açarak gösteri düzenledi.