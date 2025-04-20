Paskalya Bayramı, Aya Yorgi’de Kutlandı

PASKALYA BAYRAMI’NIN KUTLANDIĞI AYİN

Hristiyanlığın en önemli bayramlarından biri olarak kabul edilen Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi tarafından Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Hz. İsa’nın yeniden dirilişi olarak anlam taşıyan bu özel etkinlik, İstanbul’daki Aya Yorgi Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un liderlik yaptığı ayin, gece saatlerinde başlayarak sabah düzenlenen ikinci ayinle sona erdi.

KATILIMCILAR VE GELENEKLER

Sabah saatlerinde kiliseye gelen dini temsilciler, cemaat üyeleri ve farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Ayine, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi gibi önemli isimler katıldı. Ziyaretçiler, geleneksel paskalya çöreği ve boyalı yumurtalarla kiliseye gelirken, girişte mum yakıp dua etti.

Ayin sona erdikten sonra, Fener Rum Patriği Bartholomeos, katılımcılara kırmızı paskalya yumurtası hediye etti. Bu gelenek, Paskalya Bayramı’nın neşesini ve mutluluğunu simgeliyor. Paskalya’nın ruhu, bir araya gelen topluluğun paylaşımında ve bağlılığında kendini gösteriyor.