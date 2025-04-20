Paskalya Bayramı Ayini Yapıldı, Kutlandı

PASKALYA BAYRAMI AYİNİ DÜZENLENDİ
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE, TÜRKİYE’nin TEK ERMENİ YERLEŞİM YERİ OLAN VAKIFKÖY MAHALLESİ’NDE PASKALYA BAYRAMI AYINI GERÇEKLEŞTİ. VAKIFKÖY ERMENİ ORTODOKS KİLİSESİ’NDE DÜZENLENEN PASKALYA AYİNİNE, MAHALLEDE YAŞAYAN ERMENİ VATANDAŞLAR KATILDI.
PASKALYA AYİNİNE KATILIM YOĞUNDU
PASKALYA AYİNİ, ANADOLU PAPAZI VE KİLİSE RAHİBİ PEDER AVEDİS TABAŞYAN TARAFINDAN YÖNETİLDİ. AYİN SİRASINDA İLAHİLER OKUNDU, DUALAR EDİLDİ VE MUMLAR YAKILDI. KATILIMCILARA İKRAMLAR SUNULDU. BİR ARAYA GELEN ERMENİ VATANDAŞLAR, YUMURTA TOKUŞTURARAK PASKALYA BAYRAMI’NIN KEYFİNİ ÇIKARDI.
BARİŞ MESAJLARI VERİLDİ
AYİNDE, BARIŞ MESAJLARI VERİLDİ. SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI EMRAH KARAÇAY DA AYİNE KATILARAK VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI.