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Paskalya Bayramı İçin Ayin Yapıldı

PASKALYA BAYRAMI AYİNİ DÜZENLENDİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı vesilesiyle bir ayin gerçekleştirildi. Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan Azize Tekla Kilisesi’nde yapılan ayine çok sayıda katılımcı yer aldı.

AYİNDE İLAHİLER VE DUA

Kilise Papazı Abdullah Yumurta’nın rehberlik ettiği ayinde, ilahiler seslendirildi, İncil’den okunan bölümlerle dua edildi. Katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı ve ayin sonunda boyalı yumurtaların tokuşturulması geleneği gerçekleştirildi. Papaz Yumurta, ayinin ardından yaptığı açıklamada, “Paskalya Bayramı’nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi” dileğinde bulundu.

PROGRAMDA TANSİYON YÜKSEK

Programa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve bazı siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak etkinliği destekledi.

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