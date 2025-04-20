Paskalya Bayramı İçin Ayin Yapıldı

PAKALYA BAYRAMI KUTLAMALARI

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, Hazreti İsa’nın yeniden dirilişine inanılan gün olarak Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Aya Yorgi Şapelinde düzenlenen ayinle kutlandı. Bozcaada’daki Meryem Ana Kilisesinin tadilatta olması nedeniyle topluluk Paskalya Bayramı’nı Aya Yorgi Şapelinde bir araya gelerek kutladı.

AYERİ KATILIM VE RUM YAŞAM TARZI

Ayini Papaz Akakios yönetti. Bozcaada’daki Rum yurttaşların yanı sıra Yunanistan’dan, özellikle Aynoroz Yarımadası’ndan gelen ziyaretçiler de etkinlikte yer aldı. Ayin sırasında katılımcılar mum yakarak dileklerde bulundu ve Rumca ilahilerle dualar etti.

HEDİYE PAKETLERİ DAĞITILDI

Ayin sonrasında Papaz Akakios, cemaate Paskalya yumurtası ve çeşitli yiyeceklerin yer aldığı hediye paketleri dağıttı. Bu gelenek, topluluk içinde dayanışma ve birlikteliğin güzelliğini pekiştiriyor.