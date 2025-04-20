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Paskalya Bayramı İçin Ayin Yapıldı

PASKALYA BAYRAMI KUTLAMALARI

Hristiyanların önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı nedeniyle Mersin’deki kiliselerde çeşitli ayinler gerçekleştirildi. Bu bayram, Hz. İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günü temsil ediyor. Mersin’in Akdeniz ilçesinde yer alan Rum Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayini kilise pederi Coşkun Teymur yönetti.

Ayin sırasında vatandaşlar ilahiler okudu ve İncil’den çeşitli bölümler dinledi. Aynı zamanda mum yakarak dua da ettikleri görüldü. Latin İtalyan Katolik Kilisesi’nde ise ayini peder Royston Dsouza yönetti. Işıklarla süslenmiş kilisede düzenlenen ayine katılanlar, dua ederek bu anlamlı günü kutladı.

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