Paskalya Bayramı’nda Ayin Yapıldı

PAKSALYA BAYRAMI KUTLAMALARI

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan gün dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi’nde özel bir ayinle kutlandı. Fatih’te yer alan Fener Rum Patrikhanesi’nde, Aya Yorgi Kilisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte dualar ve ilahiler dinlendi. Patrik Bartholomeos’un liderliğinde düzenlenen ayine, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı.

AYİN SIRASINDA GELENEKSEL UYGULAMALAR

Patrikhane bahçesinde devam eden ayin sırasında, saat 00.00’da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar kapatıldı ve çanlar çalmaya başladı. Katılımcılar, Hz. İsa’nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak bu özel anı yaşadı. Paskalya programı, sabaha kadar sürecek dualarla devam edecek ve günün ilerleyen saatlerinde, saat 10.00’da düzenlenecek bir ayinle sona erecek.