Paskalya Bayramı’nda Ayin Yapıldı

PASKALYA BAYRAMI KUTLAMALARI

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan gün olarak kutlanıyor. Fener Rum Patrikhanesi’nde bu anlamlı gün dolayısıyla bir ayin gerçekleştirildi. Fatih’teki Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen programda okunan dualar ve ilahilerle etkinlik zenginleşti.

Patrik Bartholomeos’un yönettiği ayine, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı. Patrikhane bahçesinde devam eden ayinde, saat 00.00’da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar kapatıldı ve çanlar çalındı. Katılımcılar, Hz. İsa’nın yeniden dirilişini ifade eden mumları yakarak ayine aktif bir şekilde eşlik etti.

Paskalya programı, sabaha kadar sürecek dualar ile devam edecek. Etkinlik, saat 10.00’da yapılacak bir ayin ile son bulacak.