Paskalya’da Mersin’de Ayin Yapıldı

PASKALYA BAYRAMI KUTLAMALARI

Hristiyanların önemli dini günlerinden biri olan Paskalya Bayramı nedeniyle Mersin’deki kiliselerde çeşitli ayinler gerçekleştiriliyor. Bu özel gün, Hz. İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan gün olarak kutlanıyor ve Mersin’de bulunan kiliseler bu anlamlı eventi kutlamakta.

MERSİN RUM ORTODOKS KİLİSESİ’NDE AYİN

Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’nde yapılan ayin, kilise pederi Coşkun Teymur tarafından yönetiliyor. Ayinde, ilahiler söyleniyor ve İncil’den bölümler okunuyor. Vatandaşlar, bu manevi ortamda mum yakıp dua ediyor.

LATİN İTALYAN KATOLİK KİLİSESİ’NDE DUALAR

Latin İtalyan Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayin ise peder Royston Dsouza tarafından yönetiliyor. Işıklarla süslenen kiliseye katılan kişi ve gruplar, dua ve niyetlerini dile getiriyor. Bu bayram vesilesiyle hem toplumsal hem de dini bağlar güçleniyor.