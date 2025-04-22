Gündem

Paskalya Töreni Bu Hafta Gerçekleşebilir

paskalya-toreni-bu-hafta-gerceklesebilir

BAYRAK TÖRENİ VE BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray’ın bahçesinde gerçekleştirilen Paskalya töreninde ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna süreci ve İran’la müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşmanın sağlanma ihtimali hakkında sorulan soruya, “Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.” diyerek yanıt verdi. Ayrıca, İran ile yürütülen müzakerelerin seyrine dair, “İran’la çok iyi görüşmeler yaptık.” ifadesini kullandı.

Ülkedeki ekonomik durumun iyi gittiğini belirten Trump, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmanın sağlanmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getirerek, “Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız.” dedi. 18 Nisan’da Rusya ve Ukrayna’ya yönelik ifadelerinde Trump, “Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, (anlaşmanın yapılması için) spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var.” şeklinde konuştu.

İRAN’LA DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER

Trump, İran ile doğrudan görüşmelere ilişkin ise, “Ben, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak.” değerlendirmesini yaptı.

ÖNEMLİ

Flaş

Ciro Immobile Ayrıldığını Duyurdular

Beşiktaş, sezon öncesi transfer ettiği Ciro Immobile ile yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili gelişmeler yakında paylaşılacak.
Flaş

Uzak Şehir Dizisi İçin Kanal D Karar

Uzak Şehir dizisi 22. bölümüyle Kanal D'de sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkacak. İzleyiciler, beklenen olayların detaylarını merakla bekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.