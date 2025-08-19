Passolig Kalktı mı? 2025’te Bitti

FUTBOLDA PASSOLİG SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEME

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbol tutkunlarının merakla beklediği soru “Passolig kalktı mı?” oldu. Türkiye’de Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte zorunlu olan Passolig sistemi, uzun zamandır taraftar kimliği uygulaması olarak hizmet veriyor. Taraftarlar bu sistem sayesinde hem maç bileti satın alabiliyor hem de kulüplerine destek sunabiliyor. Passolig hakkında detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

2025 YILINDA PASSOLİG UYGULAMASI SONLANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig’deki Passolig uygulamasının sona ereceğini duyurdu. Yeni dönemde, taraftarlar maçlara girişte çipli T.C. kimlik kartlarını kullanarak elektronik bilet alacak. Bu değişiklikle birlikte bilet satın alma süreci daha da kolaylaşacak ve maç günü stadyum girişlerindeki kalabalıklar önemli ölçüde azalacak. TFF, stadyumlardaki elektronik bilet sistemlerini modern teknolojiyle uyumlu hale getirerek taraftarların kimlik kartlarıyla hızlı ve güvenli giriş yapmalarını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Passolig kartlarına ödenen yıllık ücretlerin kaldırılması da taraftarların ekonomik yükünü azaltacak.

PASSOLİG SİSTEMİ VE YENİ GEREKSİNİMLER

2014 yılında yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde hayata geçirilen Passolig sistemi, taraftarların maç biletlerini elektronik olarak alabilmesi ve stadyumlara daha güvenli bir şekilde girebilmesi için geliştirilmişti. Ancak zaman içinde teknolojideki ilerlemeler ve taraftarların maç günlerinde daha hızlı stadyum girişine olan ihtiyacı, Türkiye Futbol Federasyonu’nu yeni bir sistem uygulamaya yönlendirdi. Taraftarlar artık maç biletlerini kulüplerin resmi internet siteleri, Passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden alabiliyor. Satın alınan biletler ise Passolig kartına, Pasotaraftar kartına ya da T.C. kimlik kartına yüklenerek kullanılabiliyor.