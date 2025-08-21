“Passolig Uygulaması Sona Eriyor”

PASSOLİG KALDI MI, KALKTI MI?

“Passolig kalktı mı?” sorusu, Süper Lig ve 1. Lig maçlarına katılmak isteyen birçok futbolseverin Google’da yoğun şekilde aradığı konular arasında yer alıyor. Yeni sezonla birlikte yapılan düzenlemeler, maç bilet sisteminde köklü bir değişim anlamı taşıyor. Artık Passolig kartları stadyum girişlerinde geçerli olmayacak. Peki, 2025-2026 sezonunda taraftarlar stadyumlara nasıl girecek? “Passolig kartı artık kullanılmayacak mı?” sorusunun detaylı yanıtı haberin devamında bulunuyor.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, Passolig uygulaması 2025-2026 sezonuyla birlikte sona erecek. Yeni sistemde, taraftarlar çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yükleyerek stadyuma giriş yapabilecek. Bu yenilik, bilet alma süreçlerini daha da basitleştirmeyi ve maç günlerinde taraftarların yaşadığı yoğunlukları azaltmayı amaçlıyor. TFF, stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını modern teknolojiye uyumlu hale getirerek, taraftarların kimlik kartlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde stadyumlara girmesini sağlayacak.

EKONOMİK AVANTAJLAR

Bu sistemle, Passolig kartlarının yıllık kullanım ücreti gibi ek maliyetler de ortadan kalkacak. Böylece taraftarlar için ekonomik bir çözüm sağlanmış olacak. Yeni düzenleme ile futbolseverlerin stadyumlara erişimindeki sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşması hedefleniyor.