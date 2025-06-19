Password Bu Akşam Ekstra Eğlence Sunacak

HEYECANLI YARIŞMA GECESİ

Kanal D’nin popüler yarışma programı Password, yeni ve eğlenceli bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu üstlendiği ve Enis Arıkan’ın sabit yarışmacısı olduğu bu akşamki bölümün konuk olarak ağırlandığı isim ise teknik direktör Yılmaz Vural. Futbol dünyasının dinamik ismi Vural, programda samimi ifadelerle ekran başındakilere ulaşacak.

DÜYGULU ANLAR VE UNUTULMAZ HİKAYELER

12 gün süresince entübe kalan ve ölümle yüz yüze gelen Vural, yoğun bakımda yaşadığı zorlukları izleyicilere aktararak stüdyoda duygu dolu anlar yaratacak. Programın başlangıcında yayınlanacak özel video ile coşkulu bir giriş yapacak olan Vural, enerjisiyle birlikte seyirciye bir futbol maçı atmosferi sunacak. Hem eğlenceli yönüyle hem de yürek burkan anılarıyla Vural, izleyicilere unutulmaz bir bölüm yaşatacak.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN MÜCADELE

Yarışmacılar bu akşam 1 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşma noktasında kıyasıya bir yarış içine girecek. Kelimelerin stratejilerle birleştiği bu eğlenceli bölüm, Shine Medya yapımcılığında hayata geçirilirken, saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşmayı bekliyor.