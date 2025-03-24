Haberler

Pat Pat Kazasında Yaralanan Şahıs Vefat Etti

İFRAATIN NEDENİ

Elazığ’ın Baskil ilçesinde, tarlasını sürerken pat pat motorunun devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, geçtiğimiz hafta Baskil ilçesi Pınarlı köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, köydeki arazisini süren 69 yaşındaki İrfan Yasan, motorun devrilmesiyle altında kaldı.

Olayın ardından sağlık ve güvenlik güçleri hemen olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan Yasan, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda 1 haftadır süren tedavi sürecine rağmen, Yasan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İnceleme sürüyor

Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’da Jandarmadan Sahte Gübre Operasyonu

Manisa'da jandarma, Salihli, Akhisar ve Gölmarmara'da gerçekleştirdiği operasyonda 29 ton sahte gübre ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.
Haberler

Acun Günay: Sanat Hayatı ve Bağları

Acun Günay, ünlü oyuncu Tarık Akan'ın hayat arkadaşı olarak bilinen, kültürel projelere katkı sağlayan önemli bir dansçı ve sanatçı. Doğum tarihi ve yeri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.