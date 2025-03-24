Pat Pat Kazasında Yaralanan Şahıs Vefat Etti

İFRAATIN NEDENİ

Elazığ’ın Baskil ilçesinde, tarlasını sürerken pat pat motorunun devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, geçtiğimiz hafta Baskil ilçesi Pınarlı köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, köydeki arazisini süren 69 yaşındaki İrfan Yasan, motorun devrilmesiyle altında kaldı.

Olayın ardından sağlık ve güvenlik güçleri hemen olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan Yasan, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda 1 haftadır süren tedavi sürecine rağmen, Yasan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İnceleme sürüyor

Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları ise devam ediyor.