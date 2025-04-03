Patates Diyarında Ekime Başlandı

PATATES EKİMİ BAŞLADI

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 23 bin 400 dekarlık alanda yazlık patates ekimi süreci başladı. Ekin yapılan marabel cinsi patates, lezzeti ve yüksek değeri ile çiftçiler tarafından tercih ediliyor. Türkiye’nin patates deposu olarak bilinen bu bölge, yazlık ve kışlık çeşitleriyle iklim ve kaliteli toprak şartları sayesinde patates toptan fiyatının belirlendiği önemli bir merkez oldu. Çölovası patatesi, bu markanın en belirgin örneği olarak öne çıkıyor.

DİĞER ÇEŞİTLERLE BİRLİKTE EKİM YAPILIYOR

Bölgede her yıl yazlık marabel ve kışlık agira çeşidi yoğun olarak ekiliyor. Bu yıl Dinar Çölovası bölgesinde, 23 bin 400 dekar alanda iki dönem halinde yazlık ve kışlık ekim yapılacağı aktarıldı. Kınık köyünde yaklaşı 4 bin dekarlık bir alanda yazlık patates ekiminin yapıldığını belirten Muhtar Adem Sargın, çiftçilere bol ve bereketli bir dönem diledi. Sargın, “Patates ekimine başladık. Bölgemizde yazlık üretime ağırlık vermekteyiz. Çölovası bölgemizde yaklaşık 4 bin dekar alanda yazlık patates ekimi yapıyoruz. Bu üretimin yaklaşık bin dekarlık kısmı Kınık köyünde yer almakta. Patates borsasının büyük bir kısmı da Çölovası’nda oluşturuluyor. Bunun nedeni, patateslerimizin lezzetli ve pazar değerinin yüksek olması” şeklinde konuştu.