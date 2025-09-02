Patates Üretimi Sivas’ı Öne Çıkarıyor

PATATES HASADI İÇİN GÜN SAYILIYOR

Sofraların vazgeçilmezi olan patatesler, ilkbahar aylarında toprağa kavuştu. Sivas’ta 110 bin dekar alanda ekilen bu patatesler, hasat için beklemeye başladı. İlkbahar’da toprakla buluşan ve Türkiye’nin en iyi patatesi olarak tanınan Sivas’ta hasadın zamanı geliyor. Hububat hasadının ardından sarı renge bürünen bozkırda büyüyen patatesler, Kızılırmak havzasını yeşile boyadı. Tohumluk patates üretiminde lider konumda olan Sivas, yemeklik patates üretiminde ise ilk 5 arasında yer alıyor.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

2024 yılında 140 bin dekar alanda ekilen patates, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklığın ardından 2025 yılında tekrar 110 bin dekar alanda ekildi. Bu sene için 460 bin ton rekolte bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, “Sivas, son 10 yıldır Türkiye’nin patates üretiminde söz sahibi illerinden biri haline gelmiştir. Geçen yıl yaklaşık 140 bin dekar arazide patates ekilmişti. Bunun 40 bin dekarı tohumluk, kalan 100 bini ise yemeklik patatesti. Geçen sene 560 bin ton civarında patates üretildi. Sivas, Türkiye ortalamasında 5’nci sırada, tohumlukta ise 1’nci sırada” dedi.

KALİTELİ ÜRÜN BEKLENTİSİ

Başkan Çetindağ, iklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle bu yıl tohumluk ekiminde 30 bin dekar kısıtlamaya gidildiğini belirtti. “Bu yıl 87 bin dekar patates yemeklik olarak, 23 bin dekarında tohumluk olarak ekildi. Bu sene rekorumuzda ilk aldığımız verilere göre 460 bin ton rekolte bekleniyor” diyen Çetindağ, bu üretimin ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Sivas’taki patateslerin aroması güçlü olduğu için üreticiler de diğer illerden buraya gelmeyi tercih ediyor. “İnşallah hasadımız ülkemize, milletimize hayırlı olur” şeklinde konuştu.