Patates Yüklü Tır Devrildi, Yol Kapandı

KAZA ANINDA DEVİRİLEN TIRDAKİ PATATESLER TARLALIĞA DÖKÜLDÜ

İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki patates yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Zamanla tonlarca patatesin tarım arazisine döküldüğü kazada yol trafiğe kapandı. Dolu tırın kaza sonrası durumu dron ile havadan görüntülendi. Kaza, saat 17.00 civarında Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi.

TREYLERİN YAKIT DEPOSU DELİNDİ

Seyir halindeki patates yüklü tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen treyler, içindeki tonlarca patatesi tarım alanına ve yola saçtı. Kaza nedeniyle Abdül Ezel Paşa Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Olay yerine yaptığı ihbarla jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından tırın yakıt deposunun delinmesi neticesinde yola yakıt aktı. Jandarma ekipleri, kaza alanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ YARALANMADAN KURTULDU

Kazanın ardından tırın sürücüsü, olay yerinden yara almadan kurtuldu. Dron kamerasıyla çekimler yapılarak devrilen tır ve dökülen patateslerin durumu görüntülendi. Tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.