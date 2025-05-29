Patatesin Filizlenmesi Risk Taşıyor

PATATESİN FİLİZLENMESİ VE ORTAYA ÇIKAN RİSKLER

Yemek hazırlamak için mutfağa girdiğinizde, tek kalan patatesin üzerinde filizler olduğunu görmek, bazılarını tereddütte bırakan bir durumdur. Patates, soğan ve sarımsak gibi gıda maddeleri söz konusu olduğunda net bir cevap bulmak zor olabiliyor. Filizlenme, patatesin yeni bir bitki haline geleceğini gösteren doğal bir belirtidir. Bu süreçte patates, glikoalkaloid adı verilen maddelerin oranını artırmaya başlıyor. Bu doğal toksinler, bitkinin mantar ve böceklere karşı savunmasında önemli rol oynuyor. Solanin, patateste bulunan glikoalkaloidlerden biridir ve bu madde, domates, patlıcan ve biberde de yer alıyor. Sebzelerin saklanma şekli, içindeki solanin yoğunluğunu etkiliyor. Filizlenme süreciyle birlikte, solanin maddesi insan ve hayvanlar için tehlike arz edebiliyor.

TEHLİKELERİ ANLAMAK VE PATATESİ TÜKETMEK

Lincoln Üniversitesi’nden Dr. Chris Bishop, “Filizlenen patatesteki asıl tehlike glikoalkaloidlerdir. Bu, sebzeye çok acı bir tat verir ve yendikten sonra kusmaya neden olur” diyor. Ancak daha ciddi bir tehlikenin oluşma olasılığını düşük değerlendiriyor. Patatesin yoğun şekilde yeşile dönmesi, tehlikeyi anlamanın en iyi yolu. Yeşil renge sahip patatesin tüketilmesi önerilmiyor. Eğer patatesin rengi normalse, filizlerin kökleri ile birlikte çıkarılmasının ardından sebzenin yenilebileceği belirtiliyor. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), filizlenmiş patateslerin “filizleri çıkarıldıktan sonra hala sert ve çürük değilse güvenle tüketilebileceğini” ifade ediyor. Ancak “yeşilimsi renk” alan patatesler çöpe atılmalıdır çünkü bu durum, toksinlerin varlığına işaret ediyor.

UZMANLARDAN FARKLI GÖRÜŞLER

Patateslerin filizlenmesi durumunda genelde yoluna devam edilebiliyor. Eğer patatesler sert, aşırı buruşmuş ya da pörsümüş değilse ve filizler küçükse tüketilmeleri güvenlidir. Bir patates çok fazla yumuşadıysa, buruştuysa ya da pörsümüşse, besin değerinin ve lezzetinin kaybolduğu kabul ediliyor. Uzmanlar arasında zehirlenme riski konusunda farklı yorumlar var. East Anglia Üniversitesi’nden Bitki Bilimleri Profesörü Cathie Martin, “yeşil filizlenmiş patatesleri yememelisiniz” diyor ve ekliyor: “Çünkü ışığa maruz kalmaları Solanin adlı steroidal glikoalkaloidlerin üretimini hızlandırıyor ve bu madde insanlara ve özellikle evcil hayvanlara zehirli.” Yeşermemiş patatesler genellikle daha düşük solanin oranlarına sahiptir, ancak çiğ patatesin asla yenmemesi gerektiği belirtiliyor.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ VE RİSKTEN KAÇINMA YOLLARI

Görülen solanin zehirlenmesi vakaları oldukça nadir. 1970’lerde İngiltere’de yeşil patates yiyen 78 çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak az miktarda tüketim durumunda olumsuz etkilerin yaşanma ihtimali düşük. Hafif solanin zehirlenmesi belirtileri ishal, kusma ve ağır karın ağrısını içeriyor. Daha ciddi vakalarda ise baş dönmesi, kafa karışıklığı, fiziksel zayıflık ve bilinç kaybı yaşanabiliyor. Semptomlar, zehirli patatesin yenmesinden itibaren dakikalar veya günler sürebiliyor. Hamileler, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları olanlar veya küçük çocukları besleyenler için risk almamak her zaman daha iyi. İsrafı azaltmak ve patateslerin tazeliğini korumak için bazı adımlar atılabilir.

SOĞAN VE SARIMSAKTAKİ FARK

Filizlenen soğan ve sarımsaklar için ise durum farklıdır. Prof. Martin, “Patateslerin tersine filizlenmiş soğan ve sarımsakları yemekte sakınca yok çünkü aynı zehirlenme riskini taşımıyor” diyor. Filizler, içlerindeki besinlerden büyümeye başlıyor fakat tatları acılaşabilir ve daha yumuşak bir dokuya sahip olabilirler. Uzmanlar, soğan ve sarımsağın da serin ortamda saklanmasının önemini vurguluyor. Hava almaları için kapalı plastik poşetler yerine kafes ya da kağıt poşetler tercih edilmeli. Patateslerde olduğu gibi, herhangi bir küf, yumuşama veya kötü koku gösteren soğan ve sarımsaklar mutlaka atılmalıdır.