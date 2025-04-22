Patatesler Ekim İçin Sevk Ediliyor

PATATESİN YOLCULUĞU BAŞLADI

Nevşehir’de Türkiye’nin çeşitli illerinde hasat edilen patatesler, kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında koruma altına alındı. Çeşitli işlemlerden geçirilen bu patatesler, ekim için farklı bölgelere sevk edilmeye başlandı. Bölgedeki doğal soğuk hava depolarında depolanan yaklaşık 2 milyon ton patatesin, yüzde 10’u tohumluk olarak çeşitli illere gönderiliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesindeki illerde, Ekim ayında yapılan söküm sonrasında Nevşehir’deki bu depolarda patatesler boylama işlemine tabi tutulduktan sonra ebatlarına göre ayrılıyor.

Ebatlarına Gören Ayırma İşlemi

Ayrılan patateslerin iri boyutları sofralık olarak piyasa sürülürken, daha küçük olanlar tohumluk olarak Nevşehir başta olmak üzere Adana, Hatay, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Konya, Niğde ve Aksaray gibi patates ekimi yapan illere gönderiliyor. Depo işletmecisi Mustafa Ceylan, “Ekim ayında sökümüne başlanan patatesler, Kapadokya bölgesinde bulunan soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Bu depoların özelliği yaz kış 4 ila 8 derece arasında kalması. Şu anda da tohum boylaması yapıyoruz. Boylama sonrası yemeklik ve tohumluk olarak ikiye ayırıyoruz. Tohum olarak ayırdıklarınız tekrar toprakla buluşacak.” dedi.

Nevşehir’deki Depoların Özellikleri

Ceylan, bölgede yaklaşık bin 300 ile bin 400 doğal soğuk hava deposu bulunduğunu ve bu depolarda toplamda yaklaşık 2 milyon ton patatesin depolandığını vurguladı. “6 ay gibi bir süre içerisinde de Türkiye’nin 81 iline yemeklik patates olarak sevkiyat yapıyoruz.” bilgisini aktardı. Bölgedeki yer altı depoları, herhangi bir enerji tüketimi olmaksızın ısı ve nem dengesini koruma avantajına sahip olduğundan, depoda bekletilen patateslerin bozulma ve çürüme olmadan saklanması sağlanıyor.