Haberler

Patenli Genç Kamyonete Tutunarak İlerledi

PATENLİ GENÇ KAMYONETE TUTUNDU

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir patenli gencin, akşam saatlerinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi dikkat çekti. Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda meydana gelen olay, başka bir araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YOLUN SAĞINA ÇEKTİ

Kaydedilen görüntülerde, hem arkadan gelen diğer sürücülerin selektör yaptığı görüldü hem de kamyonet sürücüsünün aracını yolun sağ kısmına çektiği dikkat çekti. Bu ilginç anlar, şehir içindeki trafiğin dinamiklerini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kaza Yaptı

İnegöl'de bir motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki sürücü hafif yaralandı. Kaza, Alanyurt'tan İnegöl yönüne giden yolda meydana geldi.
Haberler

Nihal Candan, Hayatını Kaybetti

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşadığı anoreksiya nervoza tedavisi sırasında 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan'ın dini inancı hakkında ise bilgi bulunmamaktadır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.