Patenli Genç Kamyonete Tutunarak İlerledi

PATENLİ GENÇ KAMYONETE TUTUNDU

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir patenli gencin, akşam saatlerinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi dikkat çekti. Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda meydana gelen olay, başka bir araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YOLUN SAĞINA ÇEKTİ

Kaydedilen görüntülerde, hem arkadan gelen diğer sürücülerin selektör yaptığı görüldü hem de kamyonet sürücüsünün aracını yolun sağ kısmına çektiği dikkat çekti. Bu ilginç anlar, şehir içindeki trafiğin dinamiklerini ortaya koyuyor.