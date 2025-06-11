Patlama, Dolum Tesisinde Meydana Geldi

PATLAMADA ÜÇ KİŞİ ETKİLENDİ

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada, 3 kişi çıkan gazdan etkilendi. Olay, öğleden sonra dolum işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlama sonrasında açığa çıkan gaz, 3 kişiyi etkiledi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hemen adrese yönlendirildi. İlk müdahale sonrasında etkilenen kişiler ambulanslarla yakın hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

OLAYIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, patlamanın dolum sırasında gerçekleştiğini belirtti. “Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Olacak şeyler bunlar. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Çok şükür bir şey yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Dolum esnasında arkadaş tüpü kapayım derken, patlama meydana geldi,” şeklinde konuştu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.