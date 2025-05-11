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Patlama, Gaz Sızıntısı Nedeniyle Oldu

Olay, sabah saat 00.15’te Kazımdirik Mahallesi’ndeki 7 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. Gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülen patlama, çevredeki sakinler tarafından duyuldu ve durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Patlama sırasında dairede yangın çıktı ve bina tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Patlama ve ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin patlamanın olduğu dairede, diğerinin aynı binada bulunduğu, diğer ikisinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Patlama sonrası, 3. kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anında çevredeki kafe ve iş yerlerinin camları hasar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde, patlama ile birlikte iş yerinin camlarının kırıldığı ve vatandaşların panik içinde kaçtığı gözlemleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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