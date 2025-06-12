Patlama Meydana Geldi; 3 Kişi Etkilendi

PATLAMA OLAYI ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir dolum tesisinde, öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Dolum işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen bu patlama sonucu açığa çıkan gazdan 3 çalışan etkilendi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.