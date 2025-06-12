Patlama Olayında 3 Kişi Etkilendi

PATLAMA OLAYI ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir dolum tesisinde, öğle saatlerinde patlama gerçekleşti. Dolum işlemi sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan bu olayın ardından açığa çıkan gazdan 3 çalışan etkilendi. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, yaptığı açıklamada, “Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.