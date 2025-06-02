Patlamada Hemşire Yaralandı, Hastane Boşaltıldı

DEVLET HASTANESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMA

Sinop’un Türkeli ilçesindeki 20 yataklı Devlet Hastanesi’nin acil servis bölümünde gerçekleşen patlamada bir hemşire yaralandı. İlk belirlemelere göre, patlama kimyasal maddelerin etkisiyle meydana geldi. Olay sırasında hastanede görevli hemşire Damla G. B. yaralandı. Patlamanın ardından, hastaneye hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi gönderildi. Yaralı hemşireye ilk müdahale, hastanedeki doktorlar tarafından yapıldı ve sonrasında Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Olayın ardından, hastanede herhangi bir risk oluşmaması adına tedbir amaçlı boşaltma işlemi gerçekleştirildi. Emniyet güçleri de hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

KAYMAKAMLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkeli Kaymakamlığı, 1 Haziran 2025 gecesi saat 23.30 civarında Türkeli Devlet Hastanesi’nde yaşanan patlama ile ilgili bir açıklama yaptı. Kaymakamlardan yapılan açıklamada, “Türkeli Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanımız; hastanede bulunduğu sırada tıbbi dolum sırasında gerçekleşen parlamayla birlikte şişenin patlaması sonucu yaralanmıştır. İlk müdahalesi hastanede yapılan sağlık çalışanımız, yanık ünitesi bulunan bir merkez olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesi yer aldı.