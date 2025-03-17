Patlamamış Mühimmat, Gazze’de Tehlike Saçıyor

TEHLİKE DOLU MÜHİMMATLAR İŞGAL ALTINDA

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye başlattığı saldırılardan geriye kalan patlamamış mühimmat ve savaş kalıntıları, bölgedeki siviller için devam eden bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Uzun süren bombardımanlar sonucu toprağa gömülü ya da enkazlar altında kalan patlayıcılar, Gazze halkının can güvenliğini adeta birer saatli bomba gibi tehdit ediyor.

TEHDİT VE KAYIPLAR ARTMAKTADIR

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail tarafından bırakılan mühimmat, pek çok Filistinlinin yaralanmasına ve ölümüne sebep oluyor. Sağlık kaynakları, ateşkes sonrası çeşitli bölgelerde yaşanan patlamaların sonucunda ölen ve yaralanan sayısının her geçen gün artmakta olduğunu bildiriyor. Gazze’de Patlayıcı Maddeler Dairesi’nde çalışan Bilal el-Mebhuh, bu savaş kalıntılarının son kurbanlarından biri oldu. Kuzey Cibaliya’da patlamamış bir cismin patlaması sonucu yaralanan Mebhuh, görme yetisini tamamen kaybetti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ YÜKSEK

Mebhuh, her gün evlerden, sokaklardan ve tarım arazilerinden patlamamış mühimmat ihbarları aldıklarını ve bunları etkisiz hale getirmek için yetersiz ekipmanlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını aktarıyor. İsrail’in Gazze’ye koruyucu giysi ve müdahale ekipmanlarının girişini engellemesi, burada çalışan uzmanların büyük bir risk altına girmesine yol açıyor. Gazze’deki polis yetkilileri ise savaş kalıntılarının yarattığı tehlikenin daha büyük boyutlara ulaştığını söylüyor. Polis Sözcüsü Muhammed ez-Zerka, Gazze genelinde en az 30 bin patlayıcı savaş kalıntısının bulunduğunu ve bu cisimlerin eğitimli personel ve özel ekipman olmadan etkisiz hale getirilemeyeceğini ifade ediyor. Ek olarak, Zerka, moloz kaldırma çalışmalarındaki engellerin ve teçhizat eksikliğinin büyük bir felakete sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

İSRAİL SALDIRILARINDAN VİCDAN YARALAYAN RAKAMLAR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 48 bin 577’ye, yaralı sayısının ise 112 bin 41’e ulaştığını açıkladı. Ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan yetkililer, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıyor. Uzmanlar, Gazze’deki savaş kalıntılarının temizlenmesi için global bir iş birliği gerektiğini ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde sivil kayıpların artmaya devam edeceğini söylüyor.