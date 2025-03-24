Patlayan Lastik, Minibüsü Tıra Çarptı: 1 Ölü

LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

Samsun’da seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs, kontrolden çıkarak bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kapısı yerinden söküldü ve minibüs içerisindeki bir yolcu yola savruldu. Olayda ağır yaralanan yolcu, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Kavak ilçesinde Samsun-Ankara karayolunun 26. kilometresindeki Çakallı mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Hasan Aktaş (26) kullandığı 34 VK 2172 plakalı Volkswagen Transporter marka minibüs seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Şerif Titiz’in idaresindeki 55 ZB 316 plakalı çekici ve 55 AHY 501 dorse plakalı tıra yandan çarptı. Çarpma sırasında aracın yan kapısı yerinden çıktı ve içinde yolcu olarak bulunan Veysel Kuru (29) açık kapıdan yola savruldu. Olay yerinde ağır yaralanan Veysel Kuru, maalesef hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Adem Usta da yaralandı ve ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Veysel Kuru’nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kavak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.