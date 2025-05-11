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Patlayan Tır, Yangınla Küle Döndü

LASTİĞİ PATLAYAN TIRDA YANGIN ÇIKTI

BOLU – Bolu’da otoyolda seyir halindeyken tekerleği patlayan bir tır alev aldı. Alevlere kapılan tır, tamamen küle döndü. Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Akçakavak köyü mevkisinde meydana geldi.

TEKERLEK PATLAMASI VE YANGININ NEDENİ

Edinilen bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 67 LM 101 plakalı tırın sağ ön tekerleği patladı. Patlamadan sonra araçta alevler yükselmeye başladı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucu tır tamamen küle döndü.

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