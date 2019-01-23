Patlıcana yüzde 400 zam geldi

Bilecik’te Ekim ayında kilogramı 3 Türk Lira’dan satılan patlıcan, bu hafta 12 TL’den pazarda satışa sunuldu.

Bilecik’te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesi’ndeki kapalı pazara vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayetçi olurken, bu fiyat artışın şampiyonu patlıcan oldu. 2018 Ekim ayında 3 TL’den aynı pazarda satılan patlıcan bu hafta 12 TL’den tezgahta görüldü. Patlıcan, 3 ayda gördüğü yüzde 400 zamla bütün sebze ve meyveleri geride bıraktı. Bu işe vatandaşlar kadar satıcılar da tepki gösterirken alıcı bulamadıklarını kaydettiler.

Öte yandan kentteki büyük marketlerde ise; patlıcanın 11-12 liradan satıldığı gözlendi.

TRT