Patnos’ta Araç Takla Attı. Sürücü Hafif Yaralı

KAZA ANI VE HAFİF YARALILAR

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Van Bulvarı Dörtyol kavşağı civarında bir trafik kazası meydana geldi. Kaldırıma çarptıktan sonra takla atan bir araçta sürücü Ö.U. hafif yaralı olarak olaydan kurtuldu. Edinilen bilgilere göre, 79 AAH 588 plakalı otomobil, Ağrı yönünden Van istikametine giderken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aniden kontrolden çıktı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaldırıma çarpan otomobil, takla atarak yol ortasında durabildi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Araçtan kendi çabalarıyla çıkan sürücünün durumunun hafif yaralı olduğu öğrenildi. Büyük hasar gören otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI VE İNCELEME

Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün şans eseri hayatta kaldığını ifade etti. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın nedenlerine ilişkin yapılacak çalışmalar, benzer olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.