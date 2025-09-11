Haberler

Patnos’ta Çam Sakızı İlgi Görüyor

çam sakızı sağlık alanında ilgi çekiyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde çam sakızı, sağlık alanındaki olumlu etkileri ve geleneksel tedavi yöntemlerindeki kullanımıyla dikkat çekiyor. Geçmişte Anadolu’da yaygın olarak kullanılan çam sakızı, çikletlerin popülaritesiyle neredeyse unutulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Yoğun aromatik özellikleriyle dikkat çeken çam sakızı, doğal bileşenleri sayesinde yerel halk tarafından “şifa kaynağı” olarak değerlendiriliyor.

yerel halkın ilgisi ve dışarıdan gelenler

Patnoslu Yaren Işık, çam sakızının sadece yerel halk arasında değil, dışarıdan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirtiyor. Sağlık sorunlarına sağladığı olumlu etkilerle günlük yaşamda ve alternatif tedavi yöntemlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olan çam sakızı, aynı zamanda bölgenin kültürel yapısıyla da bütünleşmiş durumda.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

