Patnos’ta Çam Sakızı İlgi Görüyor

çam sakızı sağlık alanında ilgi çekiyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde çam sakızı, sağlık alanındaki olumlu etkileri ve geleneksel tedavi yöntemlerindeki kullanımıyla dikkat çekiyor. Geçmişte Anadolu’da yaygın olarak kullanılan çam sakızı, çikletlerin popülaritesiyle neredeyse unutulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Yoğun aromatik özellikleriyle dikkat çeken çam sakızı, doğal bileşenleri sayesinde yerel halk tarafından “şifa kaynağı” olarak değerlendiriliyor.

yerel halkın ilgisi ve dışarıdan gelenler

Patnoslu Yaren Işık, çam sakızının sadece yerel halk arasında değil, dışarıdan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirtiyor. Sağlık sorunlarına sağladığı olumlu etkilerle günlük yaşamda ve alternatif tedavi yöntemlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olan çam sakızı, aynı zamanda bölgenin kültürel yapısıyla da bütünleşmiş durumda.