Patnos’ta Dronla Silah Kayıt Alınıyor

DÜĞÜNLERDE SİLAH PATLATMALARINA KARŞI ÖNLEMLER

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, düğünlerde meydana gelen silah patlatmalarına karşı gece görüşlü yüz tanıma dronlarıyla önlemler alınıyor. Artık düğünlerde silah atmalar, dronlar tarafından kaydedilecek. Patnos’ta düğünlerde silah atan kişilere, tutuklama ve 500 bin Türk Lirası para cezası uygulanacağına dair karar alındı.

CEZALAR VE TEDBİRLER

Patnos Kaymakamlığı ve Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan ortak kararda, bayram, düğün, uğurlama ve spor müsabakaları gibi etkinliklerde, meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılmasının ciddi cezalarla karşılaşacağı belirtildi. Açıklamada; “Emniyet Müdürlüğümüzce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi, yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olayların meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir” denildi.

KAMU GÜVENLİĞİ VE SOSYAL MEDYA UYARILARI

Düğün, nişan ve eğlence gibi organizasyonlarda ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olaylarının yaşandığı ifade edildi. Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da silah kullanıldığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı ve basın organlarında benzer haberlere yer verildiği belirtildi. Bu bağlamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, bu tür etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem taşıyor.

GECE GÖRÜŞLÜ DRONLARLA KONTROL

Açıklama, düğünlerde silah atıldığı tespit edilen kişiler hakkında, tutuklama ve 500 bin Türk Lirası para cezası uygulanacağı bilgisini içeriyor. “Müdürlüğümüzün aldığı karar gereği 3 adet gece görüşlü yüz tanıma dronu ile düğünler aralıksız olarak havadan kayıt altına alınacak” ifadesi yer aldı.