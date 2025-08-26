Haberler

Patnos’ta Hayır Programı Düzenlendi

YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hayırseverlerin destekleriyle özel bir yemek etkinliği yapıldı. Programa, Okul Destek Projesi kapsamındaki hizmetten yararlanan çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik süresince çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aileler de sosyal hizmetler tarafından sunulan destekler hakkında bilgi edinme fırsatı elde etti.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin “çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını” ve “toplum dayanışmasını güçlendirdiğini” vurguladı.

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

