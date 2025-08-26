Patnos’ta Hayır Programı Düzenlendi

YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hayırseverlerin destekleriyle özel bir yemek etkinliği yapıldı. Programa, Okul Destek Projesi kapsamındaki hizmetten yararlanan çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik süresince çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aileler de sosyal hizmetler tarafından sunulan destekler hakkında bilgi edinme fırsatı elde etti.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin “çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını” ve “toplum dayanışmasını güçlendirdiğini” vurguladı.