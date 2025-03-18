Patnos’ta Öğrenci Güvenliği İçin Denetim Yapıldı

ÖĞRENCİLER İÇİN ASAYİŞ UYGULAMASI

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci güvenliği amacıyla Patnos Meslek Yüksek Okulu ve öğrenci yurdunun önünde sabah ve akşam, günde iki kez asayiş uygulaması gerçekleştiriyor. Bu uygulama, güvenli bir eğitim ortamı yaratmak ve olası asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla yapılıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleşen bu faaliyet kapsamında, toplamda 340 kişi ve 121 araç sorgulandı.

DEVRIYE GEZEN POLİS EKİPLERİ

Uygulama sırasında, özellikle öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde devriye gezen polis ekipleri, çevredeki şüpheli durumları titizlikle inceleyerek gerekli önlemleri aldı. Ekipler, trafik kurallarına uymayan birçok araç üzerinde de denetimler yaparak, cezai işlemler uyguladı. Uygulamanın amacı, öğrenci yurtlarında güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve öğrencilerin huzur içinde eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini temin etmek olarak ifade edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş uygulamalarının düzenli olarak yapılacağını ve kamu güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

OKUL YETKİLİLERİNDEN MEMNUNİYET

Yetkililer, özellikle öğrenci yurtları çevresinde daha sıkı denetimlerin gerçekleştirileceğini ve suçla mücadeleye hız kesmeden devam edileceğini vurguladı. Patnos Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Varol, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Okulumuzun ve öğrencilerimizin bu uygulama sayesinde daha güvenli olduğunu görüyoruz. Uygulama öncesinde okulumuzun çevresinde kimliği belirsiz kişilerin dolaştığını görüyorduk, ancak artık ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenli uygulamaları sayesinde öğrencilerimiz güvenli bir ortamda çarşı, yurt ve derslerine gidebiliyorlar. Bu tür uygulamalar, öğrenci güvenliği için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle İlçe Emniyet Müdürü’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

HEDEF GÜVENLİK VE HUZUR

Patnos’taki bu asayiş uygulaması, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için gerçekleştiriliyor. Uygulama sayesinde, toplumsal huzurun sağlanması ve öğrencilerin endişesiz bir şekilde eğitim hayatlarına devam edebilmeleri amacı güdülüyor.