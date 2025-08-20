Patnos’ta Su Boru Hattına Zarar Verildi

AĞRI’DA SU BORUSUNA ZARAR VERİLDİ

Patnos ilçesine içme suyu sağlayan boru hattına yapılan zarar, ilçe merkezinin susuz kalmasına yol açtı. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, köylülerin boru hattına sabotaj yaptığını öne sürerek suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Kuraklık nedeniyle Köseler hattından ilçe merkezine su taşıyan boru hattına ciddi zarar verildi. Tahrip edilen borular sebebiyle bölgedeki su kesintileri arttı.

Boru hattındaki arızayı gidermeye çalışan işçiler, köylülerin engelleriyle karşılaştı. Ancak jandarma müdahalesiyle ekipler, arızanın onarımını gerçekleştirebildi. Yapılan çalışmalar sonrası, ilçe merkezine yeniden su sağlandı. Durumu açıklayan Taşkın, “Ekiplerimiz onarım için bölgeye gittiğinde, işlerini yapmaları engellendi. Ancak jandarmanın araya girmesiyle akşam saatlerinde onarım çalışmaları başlayabildi. Gece saat 04.00’te hattın onarımı tamamlandı ve su yeniden verilmeye başlandı. Ancak hattın normal seviyesine ulaşabilmesi için en az 3 gün boyunca kesintisiz akması gerekiyor.” dedi.

Patnos Belediye Başkanı Taşkın, köylülerin yaptığı sabotaj nedeniyle vatandaşların toplamda 7 gün boyunca susuz kaldığını vurguladı ve bu duruma yol açan kişilerin zararın hukuki ve maddi bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki işlemlerin başlatılması için her türlü çabayı sarf ediyoruz.” diye belirtti. Taşkın, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemleri alacaklarını, bu tür eylemlerin hem halk hem de kamu hizmetleri için büyük zararlar doğurduğunu vurguladı.