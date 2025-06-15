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Patnos’ta Yangın Paniğe Yol Açtı

YANGIN PANIĞI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Beylerbeyi Caddesi üzerindeki bir dükkanda, henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

İHBAR VE MÜDAHALE

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmamasına rağmen, iş yerinde maddi hasar oluştu.

İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜRECI

Yangının çıkış sebebi hakkında ekiplerin detaylı inceleme çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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