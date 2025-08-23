Patnos’taki Etkinlikte 35 Çocuk Buluştu

ETKİNLİK HAZIRLIĞI

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla belirlenen 8-13 yaş aralığındaki 35 çocuk, Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler ve Gençlik Merkezi liderleriyle bir araya geldi. Etkinlik süresince aile desteğine ihtiyaç duyan çocuklar, oyunlar, sportif aktiviteler, eğlenceli yarışmalar ve atölye çalışmaları ile keyifli anlar yaşadı. Gönüllü gençlerin ve liderlerin yakın ilgisiyle hem eğlenen hem de yeni arkadaşlıklar kuran çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

DÜZENLENEN ORGANİZASYONUN AMACI

Yetkililer, bu organizasyonun asıl amacının çocukların moralini yükseltmek, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve devletin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. “Her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Onları desteklemeye ve devletimizin imkanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yapıldı. Bu tür programların önümüzdeki dönemde de devam edeceği bilgisi verildi.