Haberler

Patnos’taki Etkinlikte 35 Çocuk Buluştu

ETKİNLİK HAZIRLIĞI

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla belirlenen 8-13 yaş aralığındaki 35 çocuk, Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler ve Gençlik Merkezi liderleriyle bir araya geldi. Etkinlik süresince aile desteğine ihtiyaç duyan çocuklar, oyunlar, sportif aktiviteler, eğlenceli yarışmalar ve atölye çalışmaları ile keyifli anlar yaşadı. Gönüllü gençlerin ve liderlerin yakın ilgisiyle hem eğlenen hem de yeni arkadaşlıklar kuran çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

DÜZENLENEN ORGANİZASYONUN AMACI

Yetkililer, bu organizasyonun asıl amacının çocukların moralini yükseltmek, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve devletin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. “Her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Onları desteklemeye ve devletimizin imkanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yapıldı. Bu tür programların önümüzdeki dönemde de devam edeceği bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Haberler

Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.