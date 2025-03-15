Haberler

Patpat Tamiri Sırasında Talihsiz Kaza Öldürdü

TRAJEDİK OLAY PERŞEMBE’DE GERÇEKLEŞTİ

Ordu’nun Perşembe ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı patpatın damperine boynu sıkışan bir birey hayatını kaybetti. Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

PATPAT TAMİRİ TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURDU

Edinilen bilgilere göre, Yusuf İslam Aydın (24), kendi mülkiyetinde olan patpat adlı tarım aracını tamir etmeye karar verdi. Bir süre sonra, patpatın damper kısmına boynu sıkışan Aydın, ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Aydın, ağır yaralı bir şekilde Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aras Bulut İynemli’nin Set Kazası Geçirdiği Duyuruldu

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu 'Deha' dizisi setinde kaza yaşandı; aksiyon sahnesi sırasında ayağı kırılan oyuncu hastaneye sevk edilerek acil ameliyat edildi.
Haberler

Kaymakam Kılıç, 112 Sağlık İstasyonunu Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu ziyaret etti ve sağlık çalışanlarına Ramazan'daki özverileri için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.